Mağusa Futbol Masterler Derneğin kurucu üyelerinden merhum Çetin Şah anı maçı ile anıldı. Mağusa futbol masterleri tarafından organize edilen Çetin Şah anı maçı Gazimağusa Dr Fazıl Küçük stadında Mağusa Futbol Masterleri ile KKTC Meclis Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Futbol Federasyonuna bağlı hakemler Mehmet Ekşici, Cenk Aras Özfuttu, Volkan İzmirli’in yönettiği Çetin Şah anı maçı güzel hareketlerin sergilendiği dostça centilmence geçerek tamamlandı.

Konuşmalar yapıldı

Çetin Şah anı maçının ardından Mağusa Futbol Masterleri Derneği başkanı Ozan Elmalı, merhum Çetin Şah’ın kardeş Salahi Şah, oğlu Kemal Şah, Meclis Takımı adına Teberrüken Uluçay yaptıkları kısa konuşmalarda Çetin Şah’ın kişiliği, karakteri ile birlikte ülke futboluna yapmış olduğu hizmetler anlatılırken, çok değerli ve başarılı evlatlar yetiştirdiğine vurgu yapıldı.

Ödül töreni gerçekleşti

Mağusa Futbol Masterleri tarafından organize edilen Çetin Şah Anı Maçının ardından düzenlenen ödül töreninde takımlar, merhum Çetin Şah’ın ailesine, karşılaşmayı yöneten hakemlere plaketleri Mağusa Futbol Masterleri Derneği başkanı Ozan Elmalı, merhum Çetin Şah’ın kardeş Salahi Şah, oğulları Kemal-Şahan Şah tarafından verildi. Ödül töreni sonrasında ise her iki takım futbolcuları, yöneticilerine ve katılımcılara Mağusa Futbol Masterleri Derneği tarafından bir izaz ikram organizasyonu da yapıldı.