Motul 2024 ROK Cup Karting Şampiyonası Cemsa’da devam etti

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 19 Mayıs Pazar günü ikinci ayak yarışlarıyla devam etti. Altı yarıştan oluşan 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları Cemsa Karting & Sporting Center’de gerçekleştirildi. Yarış, Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün katkılarıyla, 17-19 Mayıs Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapıldı ve yarışa Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

19 Mayıs Pazar sabahı serbest antrenmanlar, teknik kontroller, yarışçı bilgilendirme toplantısı ve resmi antrenmanların ardından başlayan sıralamalarla heyecanın dozu arttı. Toplam 19 sporcunun piste çıktığı organizasyonda ilk ayak yarışları ve final yarışları oldukça heyecanlı geçti. Derecelerin belirlenmesinin ardından ise ödül töreni yapılarak organizasyon sona erdi.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapıldığı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışlarında Mini kategorisini iki yarışta da birinci olmayı başaran Eren Murat Ortaç kazandı. İki yarışta da ikinci olmayı başaran Asil Özbahadır ikinci olurken, Su Karalım üçüncü oldu. 1550 metre uzunluğundaki RC2 parkurunda yapılan yarış sonunda Hasan Onalt iki yarışın da zirvesinde yer alarak günün Junior birincisi olmayı başardı. İkinci Rüzgar Miralay olurken üçüncü Rüzgar Okman oldu. Rüzgar Okman ile aynı puana sahip olan Mustafa Topcu en iyi tur zamanı derecesiyle günün dördüncüsü oldu. 40 puanla kategorisinde zirvede yer alan bir diğer isim Demir Göksan oldu. Senior kategori birincisi olmayı başaran Göksan’ı sırasıyla Metin Bıçkıcoğlu ve Gazi Yuca takip etti. Master kategoride ise yarışı domine eden Güner Ballı birinci olmayı başardı. İkinci Canay Sakallılar ve üçüncü Fahri Altınör oldu.

Dereceler:

Mini:

1.Eren Murat Ortaç-40

2.Asil Özbahadır-34

3.Su Karalım-30

4.Reşat Altınör-24

5.Baran Bittacı-20

6.Halil Kamacıoğlu-13 (1.15,681)

7.Ateş Karalım-13 (1:16,309)

8.Martin Kotkin-11

Junior:

1.Hasan Onalt-40

2.Rüzgar Miralay-34

3.Rüzgar Okman-28 (1:09,968)

4.Mustafa Topcu-28 (1:10,139)

5.Tuğra Sıddık-22

Senior:

1.Demir Göksan-40

2.Metin Bıçkıcıoğlu-34

3.Gazi Yuca-30

Master:

1.Güner Ballı-40

2.Canay Sakallılar-34

3.Fahri Altınör-15