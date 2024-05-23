Gönyeli Sprint Rallisi yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) organize ettiği Sami Doğan Motors 2024 Ralli Sprint Şampiyonası 26 Mayıs Pazar günü devam ediyor. Kanlıköy-Gönyeli arasında hazırlanan etapta yapılacak yarış, “Gönyeli Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirilecek. Yarış, Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta, Zeki Basri Real Estate, Güven Sigorta, Gri Kuaför, Biçentürk Restaurant, Arsi Motors ve Dört Renk Matbaa’nın da katkılarıyla yapılacak. Sabah 10.40’da başlayacak olan sprint rallisinde biri deneme olmak üzere 6,3 kilometrelik etap üç kez geçilecek. Deneme etabının başlama saati 11.03 olarak belirlenirken ilk etap 12.26’da ve ikinci etap 13.49’da başlayacak. Ödül töreni ise 15.00’de yapılacak ve organizasyon sona erecek.

Start, Servis Alanı ve Ödül Töreni Alayköy Sanayi Parkı’nda

Özel Seyirci etabı şeklinde hazırlanan etap, Kanlıköy Göleti yanından başlayacak. Alayköy Çemberi yanından takip edilebilecek yarışın startı, servis alanı ve ödül töreni Alayköy Sanayi Bölgesi 2.Caddede bulunan Park alanında kurulacak.

Kayıt işlemleri tamamlandı

Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, Grup N, T1 ve T2 sınıflarına açık olan yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Yarışa 14 ekip kayıt yaptırdı. Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi, Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi ve Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisinin Skoda Fabia R5 ile Sınıf 2’de yarışacağı organizasyonda Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi, Mustafa Kemal Baran-Nuran Baran ikilisi ve Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi Sınıf 1’de mücadele edecek. Sınıf N’de Buğur Kambillili ile Önder Zaim-Ahmet Gürün ikilisi mücadele edecek. Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisi ile Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi ise Sınıf T1’de mücadele verecek. Sınıf 3’de yarışacak ekip ise Umut Sular-Niyazi Hatay ikilisi olacak.

Kayıt Listesi:

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 Oğuz Akayoğlu Can-AM Maverick 00 2 Sami Doğan Ali Burhan Can-AM Maverick 0 3 Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia R5 2 4 Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO 4 1 5 Umut Sular Niyazi Hatay Honda Civic 3 6 Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia R5 2 7 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 8 Mustafa K. Baran Nuran Baran Ford Fiesta Proto 1 9 Selen Bilgimer Çeçilya Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO 1 10 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Grand Vitara T1 11 Ozan Birşen Salih Kanatlı Suzuki Grand Vitara T1 12 Buğur Kambillili Mitsubishi Lancer EVO 9 N 13 Önder Zaim Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer EVO 9 N 14 Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia R5 2