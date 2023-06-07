Cimnastikçilerden Bolu’ya tarihi çıkarma

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilklere imza atmaya devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülkede 2 yıldır yaptırdığı okullar arası cimnastik yarışmalarında şampiyon olan okullar ve bireysel derece elde eden sporcular, Türkiye’de okullar arası yarışmalara katılacaklar.

Ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olacak tarihi temsiliyet için Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde kalabalık bir kafile Bolu’ya gidecek. Cimnastik kafilemiz Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenecek olan Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılmak üzere Perşembe sabah erken saatlerde ülkeden ayrılacak.

Bolu’ya gidecek olan 23 kişilik cimnastik kafilemiz şu kişilerden oluşuyor:

Şht Ertuğrul İlkokulu

Selen Özler (Beden Eğitimi öğretmeni)

Erkek takım sporcuları, Celal Yağız Sapsızoğlu, İbrahim Aras Çolak, Muhammet Yusuf Taşköprü

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu

Ergin Mazharoğlu (Müdür), Nagihan Zekai (Beden Eğitimi öğretmeni)

Erkek Takım sporcuları, Mehmet Karsu, Nuri Serik Albayrak ve Poyraz Kartopu

Kız Takım sporcuları, Ceren Sakallı, Elif Doğan, Nehir Demirtaş

20 Temmuz Fen Lisesi

Gökçin Orundalı, Onay Kafadar (Antrenör ve öğretmen)

Irmak Demirtaş, Neriman Vaiz

Bireysel sporcular ve antrenörler

Antrenörler: Hasan Sapsızoğlu, Hasan Halil Aksoy

Armin Sekizler (Şht Yalçın İlkokulu)

Türkan Kılıç ( Karaoğlanoğlu İlkokulu)

Tülay Seven Merteroğlu (Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi)

Işıl Kıran (The American College)

Talha Buğra Deniz (Namık Kemal Lisesi)