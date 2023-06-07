Cimnastikçilerden Bolu’ya tarihi çıkarma

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilklere imza atmaya devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülkede 2 yıldır yaptırdığı okullar arası cimnastik yarışmalarında şampiyon olan okullar ve bireysel derece elde eden sporcular, Türkiye’de okullar arası yarışmalara katılacaklar.
Ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olacak tarihi temsiliyet için Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde kalabalık bir kafile Bolu’ya gidecek. Cimnastik kafilemiz Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenecek olan Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılmak üzere Perşembe sabah erken saatlerde ülkeden ayrılacak.
Bolu’ya gidecek olan 23 kişilik cimnastik kafilemiz şu kişilerden oluşuyor:
Şht Ertuğrul İlkokulu
Selen Özler (Beden Eğitimi öğretmeni)
Erkek takım sporcuları, Celal Yağız Sapsızoğlu, İbrahim Aras Çolak, Muhammet Yusuf Taşköprü
Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu
Ergin Mazharoğlu (Müdür), Nagihan Zekai (Beden Eğitimi öğretmeni)
Erkek Takım sporcuları, Mehmet Karsu, Nuri Serik Albayrak ve Poyraz Kartopu
Kız Takım sporcuları, Ceren Sakallı, Elif Doğan, Nehir Demirtaş
20 Temmuz Fen Lisesi
Gökçin Orundalı, Onay Kafadar (Antrenör ve öğretmen)
Irmak Demirtaş, Neriman Vaiz
Bireysel sporcular ve antrenörler
Antrenörler: Hasan Sapsızoğlu, Hasan Halil Aksoy
Armin Sekizler (Şht Yalçın İlkokulu)
Türkan Kılıç ( Karaoğlanoğlu İlkokulu)
Tülay Seven Merteroğlu (Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi)
Işıl Kıran (The American College)
Talha Buğra Deniz (Namık Kemal Lisesi)