Maraton geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne teslim edildi

Dörter Construction ana sponsorluğunda KKTC Atletizm Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Famagusta Marathon Halk Koşusundan elde edilen gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne teslim edildi.

KKTC Atletizm Federasyonu Ferhat Sakallı, organizasyon sponsoru ve organizatörüne bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti.

Dörter Contruction adına konuşan Metin Dörter ise “Maratona sponsor olmaktan dolayı mutluluk duyduk, Halk koşusundan elde edilen gelirin Şampiyon Meleklerimizi Yaşatma Derneğine bağışlanması için buradayız, halk koşusuna katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.

1.Famagusta Marathon organizatörü Yetkin Ongün ise, maratona sponsor olan, emek veren ve katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ettiğini, özellikle halk koşusuna katılım sağlayan ve derneğe bağış yapmalarına olanak veren her katılımcıya ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirdi.