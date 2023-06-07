KKTC’nin erkeklerdeki ilk birincisi Ahmet Alkış

Vücut geliştirme sporuna gönül veren Ahmet Alkış, İspanya’da düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

İspanya’nın Alicante kentinde düzenlenen yarışmada sporcumuz Ahmet Alkış podyuma çıktı. İspanya’da yarıştıkları Olympia Amatuer Pro Card Men Fizik kategorisinde derece hedefinde olan sporcumuz Ahmet Alkış, birinci olarak hedefe ulaştı.

Ahmet Alkış, böylelikle en prestijli yarışmalardan olan Olympia Amatuer’de birincilik kazanan ilk KKTC sporcusu oldu.