Cimnastikçiler, Melekler Takımı tişörtleriyle çalıştı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülkede 2 yıldır yaptırdığı okullar arası cimnastik yarışmalarında şampiyon olan okullar ve bireysel derece elde eden sporcular, Türkiye’de okullar arası yarışmalara katılacaklar.

Ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olacak tarihi temsiliyet için Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde 23 kişilik kafileyle Bolu’da bulunuyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenecek olan Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılacak olan cimnastikçilerimiz bugünü antrenmanlarla geçirdiler.

Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu’na, minderlere ve aletlere alışmak için yoğun bir tempoyla çalışan cimnastikçilerimiz, antrenmanlarını ise “Şampiyon Melekler Takımı” anan tişörtleriyle yaptılar. Cimnastikçilerimizin, Şampiyon Melekler Takımı tişörtleriyle çalışması salonda büyük takdir topladı.