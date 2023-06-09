Ersel Kalfaoğlu Liseler Dünya Şampiyonası’na katılacak

Tenis ve lise eğitimini Eylül 2022 tarihinden itibaren Antalya’da sürdüren Lefkoşa Şehir Kulübü Tenis oyuncusu Ersel Kalfaoğlu, 01-05 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 2022-2023 Mersin İli Tenis Gençler A Erkek Türkiye Grup Müsabakaları’nda, lise eğitimini sürdürdüğü Lara Okyanus Koleji – Tenis Takımı Birincilik elde etti. Böylelikle takım, 01-05 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Lise/Kolejler arası Türkiye Şampiyonası’na katılım sağladı.

Türkiye’nin ilk 16 Lise/Kolej Tenis takımlarının tekler ve çiftler kategorisinde Mersin’de gerçekleşen 2022-23 Yılı Tenis Gençler A Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları’nda yine birinciliği sürdüren Lara Okyanus Koleji Erkekler Tenis Takımı, Türkiye Birincisi gelerek 2023 Tenis Gençler A Erkekler Dünya Şampiyonası Müsabakalarında Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandı.

TTF tarafından Antalya’da gerçekleşen 18 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası’na katılan Ersel Kalfaoğlu’nun, KKTC’li ilk Lise/Kolej’ler arası Türkiye Birincisi Tenis Takım oyuncusu olarak 2022-2023 Lise/Kolej Dünya Şampiyonası katılım hakkı kazanması ülkemizi çok gururlandırmış oldu.