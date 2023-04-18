Cimnastikçiler, 23 Nisan kutlamalarını coşturdular - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cimnastikçiler, 23 Nisan kutlamalarını coşturdular

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cimnastikçiler, 23 Nisan kutlamalarını coşturdular

KKTC Cimnastik Federasyonu’na bağlı cimnastikçiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine katıldılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde KKTC Meclisinde gerçekleştirilen kutlamalarda cimnastikçiler muhteşem gösterilere imza attılar.


Yüzlerce izleyici önünde zorlu hareketleri başarıyla yapan cimnastikçiler ilgiyle izlenirlerken, dakikalarca coşkuyla alkışlandılar.

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Tags:23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamakktc cimnastik federasyonu
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