Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 14-15-16 Nisan tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Siğnem Geldi (Küçük Kaymaklı) 1 Maç

Mehmet Erol (Mağusa Türk Gücü) 3 Maç

Mahmut Aldemir (Hamitköy) 1 Maç

Arda Ünalan (Binatlı) 1 Maç

İsmail Hakkı Korkmaz (İncirli) 2 Maç

Cemil Awwad (Mormenekşe) 2 Maç

Berke Karabulut (Binatlı) 1 Maç

Yaşar Beyazyüz (Lapta) 2 Maç

Murat Kurt (Lapta) 1 Maç

Arda Çelik (Lapta) 1 Maç

Rıfat Yıldırım (Miracle Karşıyaka) 1 Maç

Yusuf Balıkçı (Miracle Karşıyaka) 1 Maç

Arda Çeker (M. Hacıali Yılmazköy) 2 Maç

Enes Taşkıran (Ünimar Maraş) 3 Maç

Muhammet İşkey (Yalova) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Sabri Sünnetçioğlu (Türk Ocağı) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Barış Dağ (Yeniboğaziçi)

Necip Birinci (Lapta)

Mehmet Göktaş (Yenicami)

Ersen Esmerarslan (Binatlı)

Emir Dolu (Pera L. Gençler Birliği)

İltaç Keçeli (Yalova)

Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı)

Berat Kurtay (Dörtyol)

Erdin Uluçlar (China Bazaar Gençlik Gücü)

Zafer Emre Yaşkın (Yalova)

İsmail Kaffaoğlu (Yenierenköy)

Serkan Tebelleşol (Ünimar Maraş)

Bekir Topuz (Cihangir)

Umutcan Halil İneci (Yalova)

Barış Arapbayram (İncirli)

Arda Erçelik (Gönyeli)

İlyas Bucak (Türk Ocağı)

Ahmet Oduncuoğlu (Küçük Kaymaklı)

Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi)

Hikmet Kırdağ (Merit Alsancak Yeşilova)

Serdar Efe Yüce (Ünimar Maraş)

Halil İbrahim Nazlı (Esentepe)

Osita Obiekwe (Gönyeli)