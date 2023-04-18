Arıklı: Yeni Ercan’ın bayramdan sonra açılması için Türkiye ile istişareler sürüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ercan’a “büyük önem” verdiğini belirterek, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistinin, bayramdan sonra açılması için Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü, Erdoğan’ın programına göre yeni bir açılış tarihinin belirleneceğini açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’nin “50+1” programına katılarak soruları yanıtladı.

Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve pistinin açılması konusunda konuşan Bakan Erhan Arıklı, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) grevi nedeniyle teknisyenlerin son kontrol ve onay için Ercan Havaalanı’na gitmediğini, ayrıca yeni havalimanında diğer bazı teknik aksaklık olabileceğini, binlerce insanı beklerken bunu riske atmak istemediklerini ve açılışı bayram sonrasına ertelediklerini” açıkladı.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ercan’a büyük önem verdiğini” ifade eden Bakan Arıklı, “Böylesi dev bir açılışın Erdoğan’a yakıştığını, bayramdan sonra açılması için Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü, Erdoğan’ın programına göre yeni bir tarih belirleneceğini” aktardı.

Arıklı, “Simgesel bir açılış değil, işlevsel bir açılış istediklerini, açılıştan sonra yeni Ercan’ın devrede olacağını” da kaydetti.

– “Sadece eleştiri ile girişimler baltalanmak isteniyor”

Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın uçuşlara başlamasını da değerlendiren Bakan Arıklı, “Üç genç girişimci kafalarını taşın altına koydular. Bu işi başardılar” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Şekil olarak yerli ya da milli tartışmalar uzun zaman aldı. Motivasyon zaman zaman düştü. Ama ısrar ettik. Bilet fiyatlarını aşağı düşürmek lazımdı. Liberal ekonomi şartları içinde rekabet ortamını oluşturmak lazımdı. Şimdi bir tane ile başladık. Şimdi bile fiyatlar dengelendi. İki şirket ek seferlere başladı, çünkü yeni aktör var. Hala eleştiri! Ne yapmamız lazımdı? Sadece eleştiri ile girişimler baltalanmak isteniyor” dedi.

-“Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın devreye girmesiyle uçak bileti fiyatları ucuzlamıştır”

“Yeni şirkete hem bakanlık hem de hükümet olarak destekte bulunmak zorunda olduklarını” belirten Bakan Arıklı, “yeni başka şirketlere de yol açmak gerektiğini” söyledi.

Arıklı, bayram dolayısıyla günde 100 uçak beklendiğini ve en az 10 bin yolcunun ülkeyi ziyaret etmesini öngördüklerini ifade etti.

Arıklı, “Devletin bazı alan vergilerinin düzenlenmesinden sonra iç hat konusunun daha kolay gündeme geleceğini ve karara bağlanacağını, böylelikle bilet fiyatlarının daha da makul olacağını” söyledi.

Konuya ilişkin siyasi eleştiriler gelebileceğinin hatırlatılması üzerine Bakan Arıklı, “Makul eleştirileri dikkate alacaklarını ama ideolojik ısrar olursa hükümet olarak doğru bildiklerini yapmaya devam edeceklerini” kaydetti.