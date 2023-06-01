Cimnastik Salonu, Özel Güvenlik Sistemleriyle daha güvenli

KKTC Cimnastik Federasyonu Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nun uzun zamandır var olan güvenlik kameraları sorunu çözüldü.

Güvenlik kameraları olmamasından ötürü sıkıntılar yaşamakta olduklarını belirten KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, bu sıkıntıların giderilmesi ve çalışmaların dijital ortamda takip edilebilmesi için Özel Güvenlik Sistemleri Ltd’in federasyona kamera hediye ettiğini söyledi.

Çocukların güvenliği için salona kamera kayıt cihazı ve 8 adet kamera hediye edildiğini belirten Hasan Sapsızoğlu, federasyonun çok ihtiyacı olan kamera sistemini kendilerine hediye eden Özel Güvenlik Sistemleri Ltd’e direktörler Nurettin Çırakoğlu ve Ali Çırakoğlu’na cimnastik ailesi olarak teşekkür ettiklerini belirtti.