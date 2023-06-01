3.Mobilelink Cep Shop Drag yarışı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’na devam ediyor. Bu sezona Nisan ayında yapılan Cahit Necipoğlu Drag Yarışı ile başlayan dernek, mayıs ayında Mobilelink Cep Shop Time Attack yarışını gerçekleştirmişti. Sezonun üçüncü etkinliği ve 2.Drag yarışı olacak organizasyon yine Mobilelink Cep Shop sponsorluğunda yapılacak. Adanın en hızlı otomobillerinin piste çıkacağı organizasyon 3-4 Haziran tarihleri arasında Akıncılar yolundaki tünelde yapılacak.
Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Mobilelink Cep Shop’un yarış sponsorluğunun yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Turkcell, Capital Radio, Hastag Performance, Değirmenlik Belediyesi, Cahit Necipoğlu Ltd., Gur Performance ve Near East Bank’ın katkılarıyla yapılacak organizasyon 3 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’den itibaren yapılacak sıralamalarla başlayacak. Heyecanın dozu ise 4 Haziran Pazar günü saat 11.00’den itibaren başlayacak olan ikili eşleşmelerle artacak.
Kayıtlar 70’e ulaştı
Her yarış olduğu gibi yine 9 saniye ile 15 saniye arası 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağı organizasyonda kayıtlar sezonun ilk yarışında olduğu gibi 70’e ulaştı. 7 pilotun Türkiye’den, 2 pilotun da güneyden katılacağı yarışta 3 de kadın pilot yine her yarış olduğu gibi piste çıkacak. 52bin Türk Lirası toplam para ödülünün olacağı organizasyonda kıyasıya bir kapışma yaşanacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre seyirci biletlerinin 100 Türk Lirası olacağı ve sponsor firma Mobilelink Cep Shop tarafından yapılacak çekilişlerle seyircilere sürpriz hediyelerin dağıtılacağı duyuruldu.
Ön Kayıt Listesi:
|Kayıt No.
|Pilot
|Araç
|1
|İbrahim Alkan
|Tofaş Turbo
|2
|Mustafa Özen
|Mercedes
|3
|Salih Hürtaş
|Honda
|4
|Dilan Sağman
|Honda
|5
|Mehmet Karadeniz
|Honda Integra
|6
|Aykan Kalay
|Audi RS3
|7
|Metin Doğan
|Tofaş Turbo
|8
|Kaan Soyal
|Audi S3
|9
|Sefa Aykut
|Audi S3
|10
|Hüseyin Deney
|Honda Civic
|11
|Esat Aycan
|Leon Cupra
|12
|Hamza Ünal
|Polo TDI
|13
|Fikret Belcioğlu
|Doğan SLX
|14
|Emre Erosal
|Fiesta Proto Car
|15
|Ali Çidan
|Honda Civic
|16
|Ömer İşlek
|Golf 7
|17
|Yakup Şah
|Honda EP3
|18
|Semiha Nur Güngörmüş
|Toyota Glanza
|19
|Şevket Kavalcı
|Honda Civic
|20
|Michael Marcou
|Golf GTI
|21
|Ramadan Haşimoğlu
|Honda Integra
|22
|Sultan Özgür
|Starlet GT Turbo
|23
|Seren Beyaz
|Nissan Silvia
|24
|İbrahim Karael
|Honda Civic
|25
|Nidai Tamavcı
|Honda Civic
|26
|Sami Önen
|Honda Civic
|27
|Emrah Küçük
|Doğan SLX
|28
|Caner Kaymaz
|Bmw 328
|29
|Hüseyin Kanioğlu
|Integra Typer
|30
|Orkan Bükte
|Bmw E36
|31
|Aytaç Özbal
|Seat Cupra
|32
|Nihat Bürüncük
|Honda EG
|33
|Ahmet Esendağlı
|Silvia
|34
|Hülya Göktaş
|Glanza
|35
|Gürkan Gülderen
|Honda Civic
|36
|Ali İnandim
|Doğan SLX
|37
|Sinan Hürtaş
|Honda Civic EK
|38
|Atakan Çağlar
|Toyota Celica Turbo
|39
|Bayram Saylık
|Honda EG
|40
|Ümit Özdilek
|Honda Accord Euro R
|41
|Şakir Madencioğlu
|Honda Integra
|42
|Oğuzhan Önal
|Toyota MRS
|43
|Hulisi Metni
|Honda Ep3 Type R
|44
|Özkan Tulga
|350Z
|45
|Doğukan Karakılçık
|BMW E36 M50 Turbo
|46
|Kemal Hordan
|Glanza Turbo
|47
|Can Küçük
|EVO 8
|48
|İsmet Talaş
|Honda EF
|49
|İbrahim Erülkü
|Honda Integra Type R
|50
|Enver Ali
|Audi S7
|51
|Çağkan Özgür
|Toyata Starlet
|52
|Halil Doğan
|Tofaş Şahin
|53
|Ali Er
|Honda Integra
|54
|Doğukan Davman
|BMW F36
|55
|Mert Bozay
|BMW E36
|56
|Turgut Arşan
|Honda Civic
|57
|Ahmet Çalışkan
|Tofaş Şahin
|58
|Akif Şalgamcılar
|Audi A4
|60
|Nihat Jalili
|Audi A5
|61
|Osman İskeleliler
|Honda Civic
|62
|Murat Yıldırım
|Tofaş K24 Swap
|63
|Hamza Şukrov
|Mini Cooper S
|64
|Kazım Rahvancıoğlu
|Nissan Silvia
|65
|Rikkos Panagiotou
|Seat Ibiza TDI
|66
|Ercem Dereci
|Honda Civic
|67
|Harun Karabulut
|Bmw G82 M4
|68
|Ömer Özdemir
|Golf 2
|69
|Güven Somer
|Honda CRX
|70
|Fatih Uğur
|Doğan SLX