3.Mobilelink Cep Shop Drag yarışı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’na devam ediyor. Bu sezona Nisan ayında yapılan Cahit Necipoğlu Drag Yarışı ile başlayan dernek, mayıs ayında Mobilelink Cep Shop Time Attack yarışını gerçekleştirmişti. Sezonun üçüncü etkinliği ve 2.Drag yarışı olacak organizasyon yine Mobilelink Cep Shop sponsorluğunda yapılacak. Adanın en hızlı otomobillerinin piste çıkacağı organizasyon 3-4 Haziran tarihleri arasında Akıncılar yolundaki tünelde yapılacak.

Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Mobilelink Cep Shop’un yarış sponsorluğunun yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Turkcell, Capital Radio, Hastag Performance, Değirmenlik Belediyesi, Cahit Necipoğlu Ltd., Gur Performance ve Near East Bank’ın katkılarıyla yapılacak organizasyon 3 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’den itibaren yapılacak sıralamalarla başlayacak. Heyecanın dozu ise 4 Haziran Pazar günü saat 11.00’den itibaren başlayacak olan ikili eşleşmelerle artacak.

Kayıtlar 70’e ulaştı

Her yarış olduğu gibi yine 9 saniye ile 15 saniye arası 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağı organizasyonda kayıtlar sezonun ilk yarışında olduğu gibi 70’e ulaştı. 7 pilotun Türkiye’den, 2 pilotun da güneyden katılacağı yarışta 3 de kadın pilot yine her yarış olduğu gibi piste çıkacak. 52bin Türk Lirası toplam para ödülünün olacağı organizasyonda kıyasıya bir kapışma yaşanacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre seyirci biletlerinin 100 Türk Lirası olacağı ve sponsor firma Mobilelink Cep Shop tarafından yapılacak çekilişlerle seyircilere sürpriz hediyelerin dağıtılacağı duyuruldu.

Ön Kayıt Listesi:

Kayıt No. Pilot Araç 1 İbrahim Alkan Tofaş Turbo 2 Mustafa Özen Mercedes 3 Salih Hürtaş Honda 4 Dilan Sağman Honda 5 Mehmet Karadeniz Honda Integra 6 Aykan Kalay Audi RS3 7 Metin Doğan Tofaş Turbo 8 Kaan Soyal Audi S3 9 Sefa Aykut Audi S3 10 Hüseyin Deney Honda Civic 11 Esat Aycan Leon Cupra 12 Hamza Ünal Polo TDI 13 Fikret Belcioğlu Doğan SLX 14 Emre Erosal Fiesta Proto Car 15 Ali Çidan Honda Civic 16 Ömer İşlek Golf 7 17 Yakup Şah Honda EP3 18 Semiha Nur Güngörmüş Toyota Glanza 19 Şevket Kavalcı Honda Civic 20 Michael Marcou Golf GTI 21 Ramadan Haşimoğlu Honda Integra 22 Sultan Özgür Starlet GT Turbo 23 Seren Beyaz Nissan Silvia 24 İbrahim Karael Honda Civic 25 Nidai Tamavcı Honda Civic 26 Sami Önen Honda Civic 27 Emrah Küçük Doğan SLX 28 Caner Kaymaz Bmw 328 29 Hüseyin Kanioğlu Integra Typer 30 Orkan Bükte Bmw E36 31 Aytaç Özbal Seat Cupra 32 Nihat Bürüncük Honda EG 33 Ahmet Esendağlı Silvia 34 Hülya Göktaş Glanza 35 Gürkan Gülderen Honda Civic 36 Ali İnandim Doğan SLX 37 Sinan Hürtaş Honda Civic EK 38 Atakan Çağlar Toyota Celica Turbo 39 Bayram Saylık Honda EG 40 Ümit Özdilek Honda Accord Euro R 41 Şakir Madencioğlu Honda Integra 42 Oğuzhan Önal Toyota MRS 43 Hulisi Metni Honda Ep3 Type R 44 Özkan Tulga 350Z 45 Doğukan Karakılçık BMW E36 M50 Turbo 46 Kemal Hordan Glanza Turbo 47 Can Küçük EVO 8 48 İsmet Talaş Honda EF 49 İbrahim Erülkü Honda Integra Type R 50 Enver Ali Audi S7 51 Çağkan Özgür Toyata Starlet 52 Halil Doğan Tofaş Şahin 53 Ali Er Honda Integra 54 Doğukan Davman BMW F36 55 Mert Bozay BMW E36 56 Turgut Arşan Honda Civic 57 Ahmet Çalışkan Tofaş Şahin 58 Akif Şalgamcılar Audi A4 60 Nihat Jalili Audi A5 61 Osman İskeleliler Honda Civic 62 Murat Yıldırım Tofaş K24 Swap 63 Hamza Şukrov Mini Cooper S 64 Kazım Rahvancıoğlu Nissan Silvia 65 Rikkos Panagiotou Seat Ibiza TDI 66 Ercem Dereci Honda Civic 67 Harun Karabulut Bmw G82 M4 68 Ömer Özdemir Golf 2 69 Güven Somer Honda CRX 70 Fatih Uğur Doğan SLX