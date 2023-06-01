3.Mobilelink Cep Shop Drag yarışı yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Haziran 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

3.Mobilelink Cep Shop Drag yarışı yapılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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3.Mobilelink Cep Shop Drag yarışı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD), Kuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası’na devam ediyor. Bu sezona Nisan ayında yapılan Cahit Necipoğlu Drag Yarışı ile başlayan dernek, mayıs ayında Mobilelink Cep Shop Time Attack yarışını gerçekleştirmişti. Sezonun üçüncü etkinliği ve 2.Drag yarışı olacak organizasyon yine Mobilelink Cep Shop sponsorluğunda yapılacak. Adanın en hızlı otomobillerinin piste çıkacağı organizasyon 3-4 Haziran tarihleri arasında Akıncılar yolundaki tünelde yapılacak.

 


Güven Sigorta’nın şampiyona sponsorluğu ve Mobilelink Cep Shop’un yarış sponsorluğunun yanı sıra; Kuzey Kıbrıs Turkcell, Capital Radio, Hastag Performance, Değirmenlik Belediyesi, Cahit Necipoğlu Ltd., Gur Performance ve Near East Bank’ın katkılarıyla yapılacak organizasyon 3 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’den itibaren yapılacak sıralamalarla başlayacak. Heyecanın dozu ise 4 Haziran Pazar günü saat 11.00’den itibaren başlayacak olan ikili eşleşmelerle artacak.

 

Kayıtlar 70’e ulaştı

Her yarış olduğu gibi yine 9 saniye ile 15 saniye arası 7 sınıfta mücadelelerin yaşanacağı organizasyonda kayıtlar sezonun ilk yarışında olduğu gibi 70’e ulaştı. 7 pilotun Türkiye’den, 2 pilotun da güneyden katılacağı yarışta 3 de kadın pilot yine her yarış olduğu gibi piste çıkacak. 52bin Türk Lirası toplam para ödülünün olacağı organizasyonda kıyasıya bir kapışma yaşanacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre seyirci biletlerinin 100 Türk Lirası olacağı ve sponsor firma Mobilelink Cep Shop tarafından yapılacak çekilişlerle seyircilere sürpriz hediyelerin dağıtılacağı duyuruldu.

 

Ön Kayıt Listesi:

Kayıt No. Pilot Araç
1 İbrahim Alkan Tofaş Turbo
2 Mustafa Özen Mercedes
3 Salih Hürtaş Honda
4 Dilan Sağman Honda
5 Mehmet Karadeniz Honda Integra
6 Aykan Kalay Audi RS3
7 Metin Doğan Tofaş Turbo
8 Kaan Soyal Audi S3
9 Sefa Aykut Audi S3
10 Hüseyin Deney Honda Civic
11 Esat Aycan Leon Cupra
12 Hamza Ünal Polo TDI
13 Fikret Belcioğlu Doğan SLX
14 Emre Erosal Fiesta Proto Car
15 Ali Çidan Honda Civic
16 Ömer İşlek Golf 7
17 Yakup Şah Honda EP3
18 Semiha Nur Güngörmüş Toyota Glanza
19 Şevket Kavalcı Honda Civic
20 Michael Marcou Golf GTI
21 Ramadan Haşimoğlu Honda Integra
22 Sultan Özgür Starlet GT Turbo
23 Seren Beyaz Nissan Silvia
24 İbrahim Karael Honda Civic
25 Nidai Tamavcı Honda Civic
26 Sami Önen Honda Civic
27 Emrah Küçük Doğan SLX
28 Caner Kaymaz Bmw 328
29 Hüseyin Kanioğlu Integra Typer
30 Orkan Bükte Bmw E36
31 Aytaç Özbal Seat Cupra
32 Nihat Bürüncük Honda EG
33 Ahmet Esendağlı Silvia
34 Hülya Göktaş Glanza
35 Gürkan Gülderen Honda Civic
36 Ali İnandim Doğan SLX
37 Sinan Hürtaş Honda Civic EK
38 Atakan Çağlar Toyota Celica Turbo
39 Bayram Saylık Honda EG
40 Ümit Özdilek Honda Accord Euro R
41 Şakir Madencioğlu Honda Integra
42 Oğuzhan Önal Toyota MRS
43 Hulisi Metni Honda Ep3 Type R
44 Özkan Tulga 350Z
45 Doğukan Karakılçık BMW E36 M50 Turbo
46 Kemal Hordan Glanza Turbo
47 Can Küçük EVO 8
48 İsmet Talaş Honda EF
49 İbrahim Erülkü Honda Integra Type R
50 Enver Ali Audi S7
51 Çağkan Özgür Toyata Starlet
52 Halil Doğan Tofaş Şahin
53 Ali Er Honda Integra
54 Doğukan Davman BMW F36
55 Mert Bozay BMW E36
56 Turgut Arşan Honda Civic
57 Ahmet Çalışkan Tofaş Şahin
58 Akif Şalgamcılar Audi A4
60 Nihat Jalili Audi A5
61 Osman İskeleliler Honda Civic
62 Murat Yıldırım Tofaş K24 Swap
63 Hamza Şukrov Mini Cooper S
64 Kazım Rahvancıoğlu Nissan Silvia
65 Rikkos Panagiotou Seat Ibiza TDI
66 Ercem Dereci Honda Civic
67 Harun Karabulut Bmw G82 M4
68 Ömer Özdemir Golf 2
69 Güven Somer Honda CRX
70 Fatih Uğur Doğan SLX

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Tags:KKDSODKuzey Kıbrıs 2023 Güven Sigorta Drag Yarışları Şampiyonası
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