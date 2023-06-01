Atatürk İlkokulu öğrencileri doyasıya eğlendi.

Atatürk İlkokulu öğrencileri Dünya Çocuk gününde düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.

1 Haziran Dünya Öocuk gününde yapılan kutlamalar çerçevesinde Atatürk İlkokulu’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk İlkokulu’nda yapılan kutlamalarda öğrencilere öğretmenler tarafından sulu boya, taş boyama, yüz boyama paraşüt oyunları etkinlikleri yaptırılırken çocuk şarkıları eşliğinde oyunlar oynandı.

Döner ve ayran ikram edilen çocuklar çalınan çocuk şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.