Cimnastik Federasyonu, antrenörlük kursu düzenleyecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cimnastik Federasyonu, antrenörlük kursu düzenleyecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cimnastik Federasyonu, antrenörlük kursu düzenleyecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, 10,000 çocuk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, antrenör sayısını artırmak ve mevcut antrenörlerinin gelişimini ilerletmek için 2 antrenörlük kursu birden düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu, 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu ve 2. – 3. Kademe Cimnastik Antrenörlük Kursları düzenleyecek. KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklamada kurslara kayıtların başladığı, detaylı bilgi ve iletişim için ise 0533 8241976 numaralı telefona başvurulabileceği duyuruldu.


 

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Tags:1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu ve 2. – 3. Kademe Cimnastik Antrenörlük Kurslarıkktc cimnastik federasyonu
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