Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası şampiyonu Sofi oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası şampiyonu Sofi oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası şampiyonu Sofi oldu

Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası, Korineum Golf & Beach Resort Sahası’nda geniş bir katılımla gerçekleşti.

Turnuvada şampiyon 38 puan ile Ulus Sofi oldu. Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada Amanda Warrender 34 puan ile ikinci olurken, Dilek Talay ise 33 puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 23 puan ile Soner Yetkili oldu.
Turnuva sonrası ödül ve kupalar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Federasyon Başkanı Ali Ratip Doğruer ve Federasyon Kaptanı ve ayni zamanda Turnuva Sponsoru Hasan Kasapoğluları tarafından takdim edildi.


 

 

Turnuvada verilen diğer ödüller ve kazanalar:

 

Erkekler En Uzun Vuruş: Derviş Sam

 

Bayrağa En Yakın Vuruş: Lee Ivers (1.24 metre)

 

Kadınlar En Uzun Vuruş: Nilüfer Talay

 

Closest to Pin in Two-shots: Soner Yetkili (6.84 metre)

 

 

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Tags:Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası
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