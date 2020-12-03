Güzelyurtlu genç girişimci Çilem Dağıstanlı, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.

Güzelyurt’ta kurabiye ve pasta yapımına bir hobi olarak başlayan ve zamanla kendini geliştiren genç girişimci Çilem Dağıstanlı, Algım Özel Eğitim Merkezinde özel ve önemli bir etkinliğe imza attı.

Yeni yıl sosyal sorumluluk projesi adı altında gerçekleşen etkinlikte 3 aralık dünya engelleri için düzenlenen etkinlik çocuklara kurabiye yapımı, süslemesi ve kupcake süslemesiyle ilgili olarak bilgilendirildi.

Çocuklar, birlikte hamur yoğurarak kurabiye yaptı, şeker hamurlarıyla zevklerine göre süslemeler uyguladı. Çocukların çok eğlendiği etkinlikte ayrıca günün anısına resimler çekildi ve pasta kesildi.

Etkinliği organize eden Şekerlokum Pastacılık Direktörü Çilem Dağıstanlı da bu işe hobi olarak başladığını anlatarak, bir gün içerisinde bu işe girmeye karar verdiğini ve aldığı eğitimlerle kendini geliştirdiğini kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini vurgulayan Dağıstanlı, çocukları sevindirmek, eğlendirmek ve onların el becerilerini ortaya çıkarmak, kendilerine güven duygularını artırmak için böyle bir etkinlik organize ettiğini ifade etti.

Dağıstanlı, çocukların yüzündeki gülümsemeyi ve mutluluğu görmenin paha biçilmez olduğunu vurgulayarak, etkinlikteki tüm detayları onlara özel olarak hazırladığını kaydetti.

Dağıstanlı, etkinliğe katkı koyan Algım Özel Eğitim Merkezi yetkililerine, ve katılan tüm çocuklara teşekkürlerini sundu. Etkinliğin sonunda çocuklara katılım belgeleri takdim edildi.