27 yıl önce dondurulan embriyodan doğan bebek rekor kırdı

Molly Gibson, bu yılın Ekim ayında dünyaya geldiğinde, yaşam yolculuğuna aslında 27 yıl önce başlamıştı.

Molly’nin embriyosu Ekim 1992’de donduruldu ve Tina ve Ben Gibson çifti Şubat 2020’de evlat edinmeye karar verene dek öyle kaldı.

Molly’nin en uzun süre dondurulmuş, doğumla sonuçlanan embriyo alanında rekor kırdığına inanılıyor. Bir önceki rekor da 3 yaşındaki kız kardeşi Emma’ya aitti.

Anne Tina Gibson “Sevinçten havalara uçuyoruz. Hala boğazım düğümleniyor. Beş yıl önce bana bir değil, iki kız çocuğu sahibi olacağımı söyleseniz delirdiğinizi söylerdim” diyor.