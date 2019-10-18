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Ciklos’ta iki araç yüz yüze çarpıştı

18 Ekim 2019

Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen çarpışmada iki araç yüz yüze çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; bugün saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Murat Bilici (E-29), yönetimindeki FD 199 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkiine yaklaştığı sırada gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Akan (E-35) yönetimindeki ZLR 855 plakalı araca çarptıktan sonra orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpıp karşı seride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ömer Piro (E-42) yönetimindeki KY 566 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.
Çarpışmada yaralanan KY 566 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sema Piro (K-36) Girne Dr Akçiçek Hastanesine, FD 199 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Bilici (E-32) ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri sürüyor.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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