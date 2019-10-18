Kıbrıs

Tolga Atakan Vodafone Türkiye Future Lab’ı ziyaret etti

18 Ekim 2019

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye’ninİstanbul Teknik Üniversitesi  işbirliğiyle İstanbul’da hayata geçirdiği akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret etti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in eşlik ettiği ziyarette, Bakan Atakan’a ulaşım ve enerji çözümlerinin yanında haberleşme ve meteorolojikonularındaki son gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

ATAKAN; ULAŞIM, ENERJİ, HABERLEŞME VE METEOROLOJİ ALANLARINDA SUNULAN ÇÖZÜMLERİ İNCELEDİ

Beraberindeki bir heyetle birlikte İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret eden KKTCBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye İcra KuruluBaşkan   Yardımcısı   Hasan   Süel’den merkez   hakkında   ayrıntılı   bilgi   aldı. Özellikle   ulaşım,   enerji,   haberleşme  ve   meteoroloji   alanlarında   sunulan çözümlerle yakından ilgilenen Bakan Atakan, merkez dolayısıyla VodafoneTürkiye ve İTÜ yetkililerini tebrik etti.

Ziyarete,   Atakan’ın   yanı   sıra KKTC   Bayındırlık   ve   Ulaştırma   BakanlığıMüsteşarı   Kemal   Bağzıbağlı,   İTÜ   Kuzey   Kıbrıs   Rektörü   Prof.   Dr.   ErcanKahya,   KKTC   Telsim   Genel   Müdürü   Cenk   Alper ve KKTC   Telsim   GenelMüdür Yardımcısı Fevzi Tanpınarda katıldı.

Yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji deneyim laboratuvarı olarak hayata geçirilenİTÜ   Vodafone   Future   Lab’de, Nesnelerin   İnterneti   ve   diğer   yeni   nesilteknolojiler kullanılarak, pek çok alanda  işletmelerin ihtiyaçlarına  uygunçözümler   geliştiriliyor.

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