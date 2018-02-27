Çıkarılması gereken dersler var

Hala Sultan İlahiyat Koleji, sürekli gündemde…

Ne diyor Okul Aile Birliği Başkanı?

“Türkiye ve din ile derdi olanlar, öfkesini bu okuldan çıkarıyorlar…”

Ama, tam tersi de var…

Kıbrıslı Türklerle derdi olanlar da okulun arkasına saklanıyor.

Oysa olay basit.

Devlet, din eğitimini kendi kontrolü altında vermeli…

“Din eğitimi” verecek, özel okullara izin verilmemeli…

KKTC kendi din adamlarını yetiştirmeli…

Ama okullar için, ama camiler…

Türkiye’de, “laiklik” adı altında yasaklanan din eğitimi, günün sonunda FETÖ’ye kadar uzandı.

Tarikatların durumu ortada.

“Genç kaynana şehvet uyandırıyora” kadar yürüdük…

Peki…

Ne yapacağız?

“KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolü dışında” ama devlet okulu olur mu?

Olmaz.

“Bu ülkeyi tanımayan, insanını sevmeyen” öğretmen olur mu?

Olmaz…

Din eğitimi gerekli mi?

Evet…

Talep varsa, gerekli…

O zaman, doğru bir kurgu ile, Hala Sultan İlahiyat Koleji diğer okullar gibi gündemden düşmeli.

Yok eğer…

Birileri, “Bilek güreşi” için okulu kullanmaya devam edecekse, benzer şeyleri daha çok ama çok tartışacağız.

Aday bolluğu

Artık, yavaş yavaş yerel seçimlerle ilgili tablo şekillenmeye başlayacak.

Neydi o deyim:

“Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır…”

Tıpkı meslek edinme gibi…

Herkes kendisini “layık” görüyor…

Düşünün…

Başkan oldunuz…

Maaşı da iyi…

Üstelik bölgenin lideri de sizsiniz…

Ama işin aslı öyle mi?

Sorumluluk talep ediyorsunuz…

Bütçe yöneteceksiniz…

İnsanla uğraşacaksınız…

Kolay işler değil bunlar.

Her bir belediye başkanlığı için her partide birden fazla aday var.

Göreceksiniz…

Bir çok yerde partisinden aday yapılmayanlar “bağımsız” olarak adaylığını açıklayacak.

Dedim ya…

Bin kişi isteyecek ama bir kişi alacak.

İstemekten ziyade…

Yapabilmek önemli…

Siyasi partilerin sorumluluğu da…

“Yapabilecek” isimleri öne çıkarmak…

“Oy alanı” değil…

“Oy alacak” diye aday yapılanlar…

Sonra belediye başkanı da oluyor…

Tablo ortada…

Batan batana…

Yan yatan yatana…

Demir, Yalçın ile yarışacak

Yerel seçimlerden açıldı madem…

Devam edelim…

Yeniboğaziçi Belediyesi…

Yeniboğaziçi ile birlikte…

Mormenekşe, Muratağa- Sandallar- Atlılar-, Alaniçi, Yıldırım ve Akova…

Toplam sekiz köy.

İrili ufaklı…

Yavaş yavaş tablo netleşmeye başladı dedik ya…

Bağımsız aday Katip Demir…

Halen, bir partiden aday olması beklenmiyor.

Muhtemelen de UBP- DP destekli yeniden aday.

Adaylığı kesin de…

UBP- DP desteği henüz net değil.

UBP’den aday çıkmak isimler var, nabız yokluyor.

DP’yi açıkçası bilmiyorum.

Ama, CTP kararını verdi.

Sertaç Yalçın.

Benim çocukluk arkadaşım.

Sosyal yönü güçlü…

Bölgede yetişmiş.

Sporla ve sosyal hayatla iç içe…

Bana sorsan, “adamın dibi”, ama bir yarış olduğu için bana sormayın.

CTP Ocak Örgütü bir süredir gündemde olan Sertaç Yalçın ismini onayladı.

Süreç başladı.

Aynı zamanda belediye meclis üyesi de olan Sertaç Yalçın, şimdi başkanlık için yarışacak.

İşi kolay değil.

Katip Demir de güçlü bir isim.

Hadi bakalım…

Projeler yarışsın…