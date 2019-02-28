Sanat

“Çifte Nikah”a yoğun ilgi

28 Şubat 2019

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği tiyatro ekibi, Çifte Nikah adlı oyununun ilk gösterisini geçtiğimiz hafta Cumartesi akşamı Serdarlı’da gerçekleştirdi.

Tek gösteri olarak planlanan oyun, yöre halkının yoğun ilgisi üzerine iki kez daha oynandı.

Gecede konuşma yapan, oyunun yazarı Sevil Emirzade Serdarlı’nın kültür sanat konusunda hep girişken olduklarını söyleyip, oyunu sahnelemekte emeği geçenleri ve seyircileri katılımlarından dolayı takdir etti. Oyunun Yönetmeni İsmihan Yorgancı ise seyircileri selamladıktan sonra oyuncularına bu yolculukta kendisine inanıp, dirayetli oldukları için teşekkür etti.

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