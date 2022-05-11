Çiftçiler Birliği: Arpa ve buğday fiyatlarında uzlaşı yoktur

Şu ana kadar ne alım ne satış fiyatları konusunda herhangi bir mutabakat söz konusu değil. Sayın Işık’ı, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin itibarını zedeleyici bu tarz beyanatlardan uzak durmaya davet eder, her türlü yasal hakkımızın da saklı olduğunu bildiririz. Üreticilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha belirtir, Çiftçiler Birliği adına hiç bir kimsenin açıklama yapma yetkisi olmadığını bir kez daha belirtiriz.”

“Sayın Işık, çiftçilerle fiyatlarda mutabık kalındığını kaydetmiştir. Karşılıklı görüşmeler ve istişarelerin yapıldığı bir ortamda her kesim maliyet, dünya piyasası ve ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak görüşlerini belirtmiştir.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın Çiftçiler Birliği’nin itibarını zedeleyen açıklamalar yaptığı savunuldu.

Tarım Bakanlığı veya Toprak Ürünleri Kurumu’nun da arpa fiyat konusunda bir açıklamada bulunmadığını belirten Çiftçiler Birliği, Zahire Fiyatı Danışma Heyeti’nde yer alan Tüketiciler Derneği’nin kamuoyuna yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Hakkını da haddini de bilmek bir erdemdir. Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, derneklerinin yasal olarak temsil edildiği Toprak Ürünleri Zahire Fiyatları Danışma Heyeti’nin, “Arpa ve buğday” fiyatlarını kiloda 5.50 TL ve 6.00 TL olarak belirlediğini duyurduğunu basından öğrenmiş bulunmaktayız.

Tüketiciler Derneği Zahire Fiyatı Danışma Heyetinde, gadimici başkanları ve şovmen zat-I muhterem tarafından temsil edilmektedir.

Geçmiş dönemlerde de kapalı olarak yapılan toplantıları sosyal medyadan canlı yayın ile duyuran zat Birliğimiz tarafından şikayet edilerek kuruldan men edilmiştir.

Bu tarz mesnetsiz, yersiz ve gereksiz açıklamaları ile üreticimiz ile dalga geçercesine yalan ve yanlış haberler yayan bir kişiliğin sözlerine itibar edilmemesi gerekmektedir.

Işık yaptığı açıklamada, Toprak Ürünleri Zahire Fiyatları Danışma Heyeti’nin önceki gün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda toplandığını belirterek, toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Müsteşar Emirali Deveci’nin katıldığını, çiftçilerle de fiyatlarda mutabık kalındığını kaydetmiştir.

Toplantıya Sn Bakan ve Müsteşarının da katıldığı doğrudur. Karşılıklı görüşmeler ve istişarelerin yapıldığı bir ortamda her kesim maliyet, dünya piyasası ve ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak görüşlerini belirtmiştir.

Şu anda anlaşılan herhangi bir fiyat yoktur. Algılama sorunu olan Sn. Işık, yine bir işgüzarlık örneği göstererek, toplantıya katılan herkesi bir kez daha zan altında bırakmaya çalışmıştır.

Bu eğer bir algı yaratmak için yapılmışsa yanlıştır. Bizim dün de yapmış olduğumuz açıklamada da belirttiğimiz gibi gerçek fiyat oluşumu gerçekleşmeden herhangi bir fiyatı Kabul etmemiz mümkün değildir.

Üreticilerimiz ve kamuoyu, zaman zaman sahneye çıkan ve kendisini sözde Tüketici savunucusu olarak lanse eden zat-I muhteremin sözlerine itibar etmemelidir.

Tekrar etmekte fayda vardır. Şu ana kadar ne alım ne satış fiyatları konusunda herhangi bir mutabakat söz konusu değil. Zahire fiyatları henüz tespit edilmemiştir. Kaldı ki Tarım Bakanlığı veya Toprak Ürünleri Kurumu da böyle bir açıklamada bulunmamıştır.

Kendisini K.T .Çiftçiler Birliği’nin itibarını zedeleyici bu tarz beyanatlardan uzak durmaya davet eder, her türlü yasal hakkımızın da saklı olduğunu bildiririz. Üreticilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha belirtir, Çiftçiler Birliği adına hiç bir kimsenin açıklama yapma yetkisi olmadığını bir kez daha belirtiriz.