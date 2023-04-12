Chihuahua Pearl, dünyanın en kısa köpeği oldu

Chihuahua Pear, 9.14 santimetre boyuyla dünyanın en kısa köpeği olarak rekorlar kitabına girdi.

Gezegenin yaşayan en kısa köpeğini Guinness Dünya Rekorları açıkladı.

Florida’daki Crystal Creek hayvan hastanesindeki bir veteriner, Pear isimli köpeği 9.14 santim ölçü.

Guinness yaptığı açıklamada, bu boyutların standart televizyon uzaktan kumandasından daha kısa ve yaklaşık bir dolarlık banknot kadar uzun olduğu anlamına geldiğini söyledi .

Pearl, ABD’de geçen yılın sonlarından bu yana uluslararası manşetlere çıkan en ikinci chihuahua.

Ocak ayında Guinness, Ohio merkezli, 23 yaşındaki chihuahua karışımı Spike’ın dünyanın en yaşlı köpeği olduğunu kamuoyuna duyurdu.