'Bir Delinin Hatıra Defteri’ yeniden sahnede - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SanatSürmanşet

‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ yeniden sahnede

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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'Bir Delinin Hatıra Defteri’ yeniden sahnede
Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nun 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde perdelerini açtığı ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyun yoğun ilgi nedeni ile üçüncü kez sahneleniyor.
Nikolay Gogol’un yazdığı tek kişi ve tek perde şeklinde sergilenen oyun, İsmihan Yorgancı tarafından yönetilirken; Ömer Dündar ise oyunculuğu üstleniyor. Müzik Direktörlüğünü Ufuk Aydoğan’ın yaptığı oyunda piyanoda İkra Yalçın, Işık Tasarım Uygulamalarında Mehmet Saygıer, Sahne Tasarım Uygulamasında ise Cem Taşlıovalı yer alıyor.
OYUNUN KONUSU
Sıradan bir devlet memurunun platonik aşkı olan burjuva kızının bir asilzadeyi sevdiğini öğrenmesi ile hayallerinin yıkılması sonucunda, kendini soylu bir beyzade olarak görmeye başlaması ve delirerek kendini İspanya Kralı olmuş bir halde akıl hastanesinde bulmasına neden olur…
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Tags:Bir Deli’nin Hatıra DefteriGirnetiyatro
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