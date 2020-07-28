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Challenge accepted: Kadına siyah beyaz destek

28 Temmuz 2020
Chalenge accepted

Kadına yönelik şiddet, ve tacize karşı farkındalık yaratmak isteyen kadınlar, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. ‘Challenge accepted’ etiketiyle siyah beyaz fotoğraflarını paylaşan kadınlar, birbirlerine meydan okuyor.

Dünyanın her yerinde, her gün kadına yönelik şiddet ve taciz olayları yaşanmaya devam ediyor. Kadınlar ise buna tepki göstermek ve bu konuda farkındalık yaratmak için çeşitli yollar deniyorlar.

Bunun için yeni bir akım başlattılar. Sosyal medyada birbirlerine meydana okuyarak, siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşıyorlar.

Bu yeni akıma destek  olmak için ünlüler de katıldı.

Akıma katılan kadınlar, sosyal medyada siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşarak, #sisterhood, #womenempowerment, #womensupportingwomen etiketleriyle dayanışma mesajları yayınlıyor.

Ayrıca fotoğrafı paylaşan kişi, fotoğrafın altına kadın arkadaşını da etiketleyerek, meydan okumaya davet ediyor.


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