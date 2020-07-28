Altın rekor kırdı: Fiyatlar neden yükseliyor?

Değerli madenler altın ve gümüş hızlı yükselişlerine devam ediyor. Altının ons fiyatı fiyatı bugün 1981 dolara kadar çıkarak rekorunu tazeledi.

Daha sonra dolardaki toparlanmanın etkisi ile ons altının fiyatı 1939 seviyesine kadar indi.

Altın vadelileri ise 2000 seviyesine kadar çıktı.

Dolar bugünkü rekor seviyesi ile mart ayından beri yüzde 34 yükselmiş oldu.

Altın pazartesi sabahı ise Asya piyasalarında yeni tarihi zirvesine yükselmiş ve 1944 dolara kadar çıkmıştı.

Pandemi başladığından beri altın yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı, bazı analistler altının ons fiyatının 2000 doları aşmasını bekliyor.

Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcılar değerli madenlere yöneliyor.

Altın bundan önceki son zirvesini 6 Eylül 2011’de 1920 dolar ile görmüştü.

Gümüş fiyatları da 2014 yılından beri en yüksek seviyesine çıktı.

Mahfi Eğilmez: Yükselişte iki neden etkili

Kapalıçarşı’da ise fiyatlar anlık değişiyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.

Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

@mahfiegilmez tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin linkhttps://twitter.com/mahfiegilmez/status/1285831662769758209?s=20" class="off-screen" tabindex="-1">@mahfiegilmez tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

Yatırımcılar Amerikan Merkez Bankası Fed’in bu haftaki toplantısında gevşek para politikasını teyit edeceğini ve uzun vadede daha yüksek enflasyona göz yumabileceğinin işaretini vermesini bekliyor. Bu beklentiler, altını bir haftadan kısa sürede 130 dolar yukarı taşıdı.

Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen de Habertürk’teki yazısında altının yükselişini şu nedenlere bağlıyor:

Covid-19 krizine karşı merkez bankalarının çok büyük likidite yaratması ve bunu reel sektöre akıtmaları (böylece kağıt paraların değeri altın karşısında düşüyor)

Doların zayıflaması (Dolar endeksi 4 ayda 103’ten 94’e indi ve ons altın dolar ile ölçülüyor)

Ekonomiler epeyce zayıfladı ve hala ikinci dalga riski var (güvenli liman talebi yaratıyor altın için)

Faizlerin dip yapması (sabit getiri kalmayınca yine faiz ödemeyen ancak değeri düşmeyeceği düşünülen altın alınıyor)

Teşvik paketlerinin rolü

CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde.

ABD’de koronavirüsün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı.

İkinci teşvik paketi görüşmeleri ise bu hafta başlıyor.

Avrupa Birliği de bu hafta düzenlenen zirvede 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma fonunda uzlaştı.

‘Altının yükselmesi Türkiye’nin lehine’

Ekonomist Abdurrahman Yıldırım, Habertürk’teki yazısında altının neden yükseldiğini, “Altının pandemi ile birlikte yükselmesini tetikleyen ana etken küresel likidite bolluğu ve faizlerin daha düşmesi, hatta tahvil piyasasının yaklaşık dörtte birinin negatif faizli hale gelmesidir. Yani altının yıldızını parlatan, altına altın dönemini yaşatan ana faktör paranın bollaşmasıdır.” diyerek açıkladı.

Yıldırım, Türkiye’deki altın fiyatının üzerine bir de kur artışı binince gram altının rekor kırdığını açıkladı.

Yıldırım’a göre altının yükselişi Türkiye’nin lehine: “Halkın elinde önemli miktarda bir altın stoku var. Emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında, altın mevduatında da artışlar söz konusu. İşte bu stok değerleniyor.”

Goldman Sachs gibi bazı yatırım bankaları altının önümüzde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.