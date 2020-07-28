İspanya’dan İngiltere’ye karantina eleştirisi: Haksızlık

İngiltere’nin İspanya’dan gelenlere 14 günlük karantina kuralı getirmesi Madrid yönetiminin tepkisini çekti. İspanya Başbakanı Sanchez kararı, “haksızlık” olarak değerlendirdi.

Covid-19 salgınıyla birlikte başlatılan karantina önlemleri zaman zaman ülkeler arasında gerginliğe neden oluyor.

Son olarak İngiltere, İspanya’dan ülkeye gelenlere 14 günlük zorunlu karantina kuralı getirdi. Karara göre İspanya’dan gelen İngiltere vatandaşları dahil herkes 14 günlük karantinaya girmek zorunda.

İngiltere’nin bu uygulaması ana gelir kaynaklarından biri turizm olan İspanya tarafından hoş karşılanmadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Londra yönetiminin karantina kararının “haksızlık” olduğu kanısında. Sanchez, İspanya’daki çoğu bölgenin İngiltere’den daha güvenli olduğunu söyledi.