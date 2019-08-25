Cezayir’de konserde yaşanan izdiham sonucu 5 gencin ölmesinin ardından Kültür Bakanı istifa etti

Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, 22 Ağustos Perşembe günü rapçi Soolking’in konserinde yaşanan izdihamda beş gencin hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti.

Cezayir devlet televizyonu istifayı, “Kültür Bakanı Meriem Merdaci istifasını geçici Cumhurbaşkanı Abdelkader Bensalah’a sundu.” haberiyle duyurdu.

Cezayir Savcılığı ise, “olayın sorumlularının bulunması ve detaylarının araştırılması” için soruşturma başlattı.

Başkent Cezayir’in Belouizdad bölgesindeki bir stadyumda yapılan rap konserinde izdiham yaşanması ve beş gencin hayatını yitirmesi sonrası kültür bakanlığı eleştrilerin hedefinde yer almıştı.

Diğer yandan konseri organize eden Ulusal Yazar Hakları Bürosu (Onda) başkanı ise, Başbakan Noureddine Bedoui tarafından görevinden alındı.

Hayatını kaybeden ve yaşları 13 ila 22 arasında değişen gençlerin aileleri, konserin söz konusu stadyumda organize eden Onda’ya da sert tepki gösterdi.

29 yaşındaki Soolking adlı rapçi, 2014’ten itibaren Fransa’da yaşıyor.