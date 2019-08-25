Yolsuzluk davası sıradan bir dava, kefaletle serbest bırakma talep edeceğiz

Sudan’ın ordu tarafından devrilen eski lideri Ömer El Beşir’in avukatı müvekkilinin yolsuzlukla yargılandığı davada kefaletle serbest bırakma talep edeceğini açıkladı.

Avukat Ahmed İbrahim gazetecilere mahkeme önünde yaptığı açıklamalarda “Bugün kefaletle serbest bırakılmasını talep edeceğiz çünkü bu sıradan bir dava.” dedi.

Sudan’ı 30 yıl yönettikten sonra Nisan ayında ülkedeki protestoların ardından ordu tarafından devrilen El Beşir yasa dışı döviz bulundurma ve resmi olmayan yollarla hediye alma suçlarından yargılanıyor. El Beşir’in Suudi Arabistan’dan milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Ömer El Beşir Mayıs ayında da Sudanlı göstericilerin öldürülmesine dahil olma ve teşvik etmekle suçlandı. El Beşir hakkında Sudan’ın Darfur bölgesinde soy kırım yapmak suçlamasının soruşturulduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı da bulunuyor.

Sudan Başbakanı Hamduk: İki yılda 10 milyar dolara ihtiyacımız var

Öte yandan Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin yeniden inşaası için gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Hamduk, Sudan’da döviz kurlarını düşürmek amacıyla da gelecek üç ayda 2 milyar dolara kadar yabancı yardım gerektiğini belirtti.

61 yaşındaki ekonomist Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Sudan’ın dış borçlarını yeniden yapılandırma ile ilgili konuşmalara başladığını belirtti.

Başbakan Hamduk, göreve başladığı gün bağışlar olmadan ekonomik krizi bitirecek bir model düşündüklerini belirtmişti.

Hamduk, ülkesinin isminin terörü destekleyen devletler listesinden kaldırmak için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.