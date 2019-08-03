FutbolSpor

Çetinkaya’da Doğukan ile yollar ayrıldı

3 Ağustos 2019

Geçtiğimiz sezonun 2.devresinde Yenicami maçının son saniyesinde attığı golle Yenicami’yi şampiyonluktan eden Çetinkaya’nın orta saha oyuncusu Doğukan gözden çıkarıldı

Süper Ligin sarı kırmızılı takımı Çetinkaya Doğukan Demirman ile anlaşma sağlayamadı. Geçtiğimiz sezon başında basketbol nedeniyle futbola ara veren ancak devre arasında yeniden takıma dönen Doğukan ikinci devrede Çetinkaya’ya ciddi katkıda bulunmuştu. Çetinkaya yönetiminin 2019-2020 sezonuna yönelik Doğukan ile yaptığı görüşmelerde maddi açıdan anlaşma sağlanamaması üzerine yolların ayrılmasına karar verildi. Özellikle geçtiğimiz sezonun sonunda oynanan Yenicami maçının son saniyesinde attığı golle Çetinkaya’ya beraberliği sağlayan Yenicami’yi ise şampiyonluktan eden orta saha oyuncusu Doğukan kiralık veya bonservisli olarak başka takıma verilecek.

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