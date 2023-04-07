Çetinkaya U12, İzmir Cup’ta gururumuz oldu



Ülkemizden Çetinkaya yakınının da katıldığı U12 İzmir Cup başladı. 20 farklı ülke 42si yabancı toplam 72 takımın yer aldığı organizasyonun açılışı da görkemli bir tören ile yapıldı.

İzmir’de bulunan Çetinkaya U12 takımı bugün 4 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı çocuklar U12 İZMİR CUP’taki ilk maçında İsrail’in Maccabi Petah Tıkva takımına 3-0, ikinci maçta İsveç Hammaarby takımına 5-1, üçüncü maçta Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Son maçı Almanya’nın Mainz takımıyla oynayan çocuklarımız bu mücadeleyi de 4-0 kaybetti.

Çetinkaya U12 takımımız İzmir’de yarın sabah Fransa’nın Olimpic Marsilya takımıyla karşılaşacak.

Çetinkaya U12 takımı bu görkemli organizasyonda yer alarak bizleri gururlandırmıştır. Objektif ailesi olarak kendilerini tebrik eder kutlarız.