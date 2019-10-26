BasketbolSpor

 “Çetinkaya geri adım attı”

26 Ekim 2019

Çetinkaya 7 yıl aradan sonra döndüğü basketboldan çekilme kararı almasının ardından Havadis’in yayını, kararın geri alınmasına neden oldu

 TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI: Basketboldan çekilme kararı alan Çetinkaya’da, Havadis’in yayını sonrasında camiadan gelen tepkiler neticesinde sarı-kırmızılı yönetim devam etme kararı aldı. Başkan Dizdarlı, takım koçu Kadri Alagöz ve oyuncu Çağakan Kılıç ile toplantı yaparak devam edeceklerini açıkladı

 Tonguç KOTAK

Çetinkaya 7 yıl aradan sonra döndüğü basketboldan çekilme kararı almasının ardından Havadis’in yayını, kararın geri alınmasına neden oldu.

Bu sezon yeniden basketbola dönme kararı alan ve aylardır da koç Kadri Alagöz ile oluşturulan takım, Futbol takımının kötü gitmesi ve maddi sıkıntılar nedeniyle yönetim kararıyla ligden çekilmesine karar verilmesine karşın Havadis’in yayını sonrası ve camiadan gelen tepkilerle karar geri alındı.

 

Dizdarlı, Alagöz ve Kılıç toplantı yaptı

Basketboldan çekilme kararı alan Çetinkaya’da, Havadis’in yayını sonrasında camiadan gelen tepkiler neticesinde sarı kırmızılı yönetim devam etme kararı aldı.

Çetinkaya Kulübü Başkanı Bülent Dizdarlı, takım koçu Kadri Alagöz ve oyuncu Çağakan Kılıç ile dün sabah toplantı yaparak devam edeceklerini açıkladı.

Karar sonrasında koç Kadri Alagöz, KTSYD Kupası kurasında Çetinkaya adına yer aldı.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Urcan başkan anılacak

26 Ekim 2019

KTSYD Kupası 1 Kasım’da

26 Ekim 2019

Yorulmaz’a yorulmak yok..!

26 Ekim 2019

Soruşturma Komitesi araştırıyor

26 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı