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Soruşturma Komitesi araştırıyor

26 Ekim 2019

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Göçmenköy Stadı ve Spor Dairesi’ne bağlı diğer sentetik sahaların denetlenmesi için bir “Soruşturma Komitesi” kurulmasını kararlaştırdı

KOMİSYON, GÖÇMENKÖY STADI’NI İNCELEDİ: Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, beraberindeki bir heyetle yoğun yağışlar sonrasında kullanılamaz hale gelen Göçmenköy Stadı’nı inceledi

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, 2017 yılında yapımı tamamlanan ancak yapıldığı tarihten itibaren yağan yoğun yağışlar sonrası kullanılamaz hale gelen sentetik zeminli Göçmenköy Stadı ve Spor Dairesi’ne bağlı diğer sentetik sahaların denetlenmesi için bir “Soruşturma Komitesi” kurulmasını kararlaştırdı.

 

Komisyon, Göçmenköy Stadı’nı inceledi

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, beraberindeki bir heyetle yoğun yağışlar sonrasında kullanılamaz hale gelen Göçmenköy Stadı’nı inceledi.

Sahanın son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Özbilgehan, inceleme esnasında Göçmenköy Stadı’nın ihalesini kazanan ve sahayı yapan Cysings Const Ltd yetkililerinden de bilgi aldı. Özbilgehan’a Göçmenköy Stadı’ndaki incelemelerinde Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Karamanoğlu, Müdür Muavini Mustafa Sütcü, Dış İlişkiler Sorumlusu Sertaç Bozatlı ve daire yetkilileri de eşlik etti.

 

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