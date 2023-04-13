Cesurer: Çevik kuvvet ve Aksa Teknecik Santralinde

El Sen başkanı Çağlayan Cesurer, Teknecikteki gelişmelere konunda Havadis’in sorularını yanıtladı. “An itibarıyla içerdeki personelimiz de dışarı çıktı. Yalnızca 3-4 arkadaşımız emniyet açısından gözlemci olark içerde” diyen Cesurer, olayı duyan herkesin Teknecik santrali önünde toplanmaya devam ettiği söyledi.

Yaşanan sürece ilişkin de bilgi veren Cesurer, saat 18.00 civarında Akşamdan 10 kişilik bir ekibin arka kapıdan santrale alındığını, akabinde de oraya çevik kuvvet ve özel harekatın çağrıldığını ifade etti.

Cesurer, bu aşamadan sonra birşeye müdahale etmelerinin sözkonusu olmadığını da belirterek, “madem çok biliyorlar bıraktık yapsınlar da görelim” dedi.