Cesurer: Çevik kuvvet ve Aksa Teknecik Santralinde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Cesurer: Çevik kuvvet ve Aksa Teknecik Santralinde

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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El Sen başkanı Çağlayan Cesurer, Teknecikteki gelişmelere konunda Havadis’in sorularını yanıtladı. “An itibarıyla içerdeki personelimiz de dışarı çıktı. Yalnızca 3-4 arkadaşımız emniyet açısından gözlemci olark içerde” diyen Cesurer, olayı duyan herkesin Teknecik santrali önünde toplanmaya devam ettiği söyledi.

Yaşanan sürece ilişkin de bilgi veren Cesurer, saat 18.00 civarında Akşamdan 10 kişilik bir ekibin arka kapıdan santrale alındığını, akabinde de oraya çevik kuvvet ve özel harekatın çağrıldığını ifade etti.


Cesurer, bu aşamadan sonra birşeye müdahale etmelerinin sözkonusu olmadığını da belirterek, “madem çok biliyorlar bıraktık yapsınlar da görelim” dedi.

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Tags:AKSACesurerÇevikkuvvetteknecik
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