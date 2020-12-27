Çeşmeden çirkef akıyor

Alsancak Escape Bölgesinden bir vatandaşımızın bize ulaştırdığı çeşme suyu şoke etti.

Aracını yıkamak için kovaya doldurduğu ve koyu aktığını görünce yeniden boşaltıp doldurduğu kovadaki suyun giderek daha çok koyulaştığını gören vatandaş test yaptırmak şöyle dursun bu suyun teste bile ihtiyacı olmadığı kanaatine vararak bize göndermeyi uygun gördü.

Geçtiğimiz haftalarda kuzeninin tifüs (vücutta iltihap ve mikrop) nedeni ile hastaneye yattığını da ileten vatandaş belediyenin en kısa zamanda tüm ülkenin, özellikle bölge sularına test yapması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yakın zamanda hasar gören Asrın Projesi tamir edilip devletin 600 milyon dolar ödediği bilinmekte. Lakin, boruların bozuk olduğu esnada kirlenmiş olduğu ve tamir sırasında da içinde atıklar bulunabileceği söz konusu. Bu suların diş fırçalarken veya duş alındığı sırada yutulabilecegi göz önüne alınırsa bu gerçekten de hayatı bir risk teşkil ediyor.