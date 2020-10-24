Cerablus’ta akaryakıt pazarına füzeli saldırı: 5 ölü, 15 yaralı

Suriye’nin Cerablus kentindeki bulunan El Koussa bölgesinde bulunan akaryakıt pazarına füzeli saldırı düzenlendi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının Hmeymim askeri hava üssünde konuşlu bulunan Rusya yapıldığı iddia edildi.

Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarırken, yaralılarının durumlarının ağır olduğunu belirtti.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, saldırı sonrası pazar yerinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.