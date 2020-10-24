Küba, ABD ablukası nedeniyle bir yılda 5,6 milyar dolar kaybetti

ABD’nin Küba’ya yönelik finansal ve ekonomik yaptırımlarının bir yılda yol açtığı hasarın 5,6 milyar dolara (yaklaşık 44,6 milyar TL) ulaştığı belirtiliyor.

TeleSUR’un haberine göre, Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez perşembe günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Washington’ın neden olduğu zararı rakamlarıyla ortaya koydu.

Kübalı bakan, yaptırımlar nedeniyle Nisan 2019-Mart 2020 döneminde 5,6 milyar dolar kayıp yaşandığını, bu rakamın bir önceki yıl 4,3 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Rodriguez, son veriler de dikkate alındığında ABD’nin Latin Amerika ülkesine 60 yılda verdiği zararın günümüz parasıyla 144,4 milyar doları (yaklaşık 1,15 trilyon TL) bulduğunu belirtirken, bu hasarın Küba gibi küçük bir ülkenin omzunda çok ağır bir yük olduğunu vurguladı.

Donald Trump’ın yönetimini “ülkesine yönelik keyfi yaptırımları artırdığı” gerekçesiyle kınayan Kübalı bakan, böyle bir politikanın bir tür “soykırım ve ekonomik savaş” olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“Bir pandeminin ortasındayken bu abluka zulmünün eşi benzeri görülmemiştir” ifadesini kullanan Rodriguez, kasım ayında yapılacak seçimle Beyaz Saray’a geçecek yeni ABD başkanının, “ablukanın Küba halkına zarar verdiği ve insan haklarını ihlal ettiği gerçeğiyle yüzleşmek zoruna kalacağını” söyledi.

Haberde, BM Genel Sekreterliğine yapılan bilgilendirmenin, ABD ablukasının sona ermesi için Küba’nın çağrıda bulunduğu taslak kararın temelini oluşturduğu aktarılırken, 1992’den bu yana Küba yönetiminden BM’ye sunulan önerilerin ABD ve İsrail dışında dünyanın çoğu ülkesinden destek gördüğü belirtiliyor.