“Cenevre öncesi kapıların önceden olduğu gibi açılacağının garantisi alınmalı”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ay sonunda Cenevre’de yapılacak gayriresmi 5+1 görüşme öncesinde iki liderin görüşerek, salgın koşulları izin verdiğinde kapılardan eskiden olduğu gibi geçişlere her iki tarafın da izin vereceğine dair güvence verip bildiri yayınlaması gerektiğini söyledi. Bu sorun çözülmeden Cenevre’ye gitmenin de bir anlamı olmayacağına işaret eden Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Defalarca söyledik; Rum tarafı iki taraf arasında geçiş kapılarına engeller çıkardı. Gerekçe olarak önce yasadışı göçü, sonra salgını gösterdiler. Bu salgın ortadan kalktığında da turistlerin kuzeye geçişine sorun çıkaracaklarının sinyallerini verdiler. Ruslara, İsrail vatandaşlarına, İngilizlere yapılan uygulamalar bunu gösteriyor. Rum tarafı bizim turizmimizi baltalıyor. Arasta esnafı da Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke çarşı esnafı da kapılardan geçiş olmaması nedeniyle ciddi darbe yemiş durumdadır. Daha önce Rumların kuzeye geçişi sonucunda akaryakıt, süpermarket ve çarşıda hareket döviz girdisi sağlıyordu. Kuzey Kıbrıs, Rumlar açısından ucuz kalıyordu. Turizm açısından da Ercan Havalimanı kanalıyla gelen yolcular yanında güneydeki havalimanlarından da gelen yolcular oluyordu. Bu geçişlerin salgın imkan tanıdığında yeniden sağlanması lazım. Biz kapılardan geçişler sorununu çözemezsek Cenevre’ye kadar gitmeye gerek yoktur. PCR testi, süreli geçiş gibi salgının gerektirdiği şartlar sağlandığında veya salgın durumu iyileştiğinde bu durumun eski haline döneceğini bilelim. Cenevre’ye gitmeden önce bunun garantisini Rum tarafından almamız lazım. Cenevre’ye gitmeden iki lider salgın koşulları izin verdiğinde kapılar eskisi gibi açık olacak diye birbirlerine güvence vererek ortak bir bildiri yayınlasınlar. Bu yapılırsa Cenevre de daha yumuşak bir ortamda başlar. Bu önemlidir. Biz Halkın Partisi olarak bu düşünceyi bir aydan uzun bir süredir görüştüğümüz tüm yabancılara söylüyoruz, Cumhurbaşkanlığı ile de bu düşüncemizi paylaştık”

“KIBRIS TÜRK TARAFINA NEFES ALDIRACAK KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ ŞART KOŞULMALIDIR”

Kıbrıs Türk tarafının statükonun devamına hizmet edecek anlamsız müzakere süreçlerine kendi kendini hapsetmemesi gerektiğini söyleyen Kudret Özersay, eğer müzakere zemini bulmak için angaje olunacaksa o zaman, Kıbrıs Türkü’ne de nefes aldıracak bazı avantajların sağlanması, bu gibi konuların konuşulabilmesi gerektiğinin altını çizdi: “Durumu çözmeye değil, durumu idare etmeye yönelik bir şey olacaksa; Kıbrıs Türk tarafı, doğrudan uçuş, uluslararası toplumla temas, deniz ve havalimanlarının açılması, ticaret yapılması, iki taraf arasında turizmin daha da