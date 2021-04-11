Kıbrıs

Direksiyon hakimiyetini kaybedip iş yerinin çevre duvarına çarptı

11 Nisan 2021
trafik kazası kktc





Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün saat 11.00 sıralarında, İskele- Ercan Anayolu üzerinde, Feride Gül FİDAN (K-26), yönetimindeki EU 696 plakalı araç ile İskele’den Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Route-66 isimli iş yerinin çevre duvarına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Feride Gül FİDAN ve araçta yolcu olarak bulunan Ayaz FİDAN (E-9) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Feride Gül FİDAN belinde kırık teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, Ayaz FİDAN Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.





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11 Nisan 2021


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