KıbrısSürmanşet

Cemal Kır yazdı: Gailem değil

31 Mart 2020

Hiçbir şeyin insan sağlığından daha önemli olmadığının kanıtlandığı bu dönemde, her şeyi bırakıp kendi sağlığımız ve başkalarının sağlığını düşünerek hareket etmek zorunda olsak da, dünyanın döndüğü ve insanoğlunun yaşamsal sürecinin devam ettiğini unutmadan, ülkenin her alanında geleceğimize dair tüm çalışmaların başlatılması gerektiğine inanmaktayım.

Bu virüs ilk değil ve son da olmayacaktır. Belki de bu virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki, İngiltere’de 1665 yılında meydana gelen büyük veba salgını sonrası 100 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti, fakat İngiltere bu gün dünyanın en büyük gücü olmaya devam ediyor. Bu nedenle, kendi alanım olan sportif faaliyetlerin yanında, ülkenin diğer faaliyetlerinde de yer alan kurum ve kuruluşlarının da, zaman kaybetmeden yaşanan Covit-19 virüsü sonrasında yapılacak olan gelişim planlarımız üzerine çalışmalara başlamak zorundayız. Bu çalışmaların günümüz şartlarını göz önünde bulundurursak (tele konferans, internet, telefon vb.) çok da zor olmadığı kanısındayım. 1974 sonrası özellikle ülkemizde görev alan tüm bürokrat (Bakan, Müdür, Müsteşar vb.), yönetici, idareci, doktor, öğretmen, bilim insanı, iş insanı ve birçok farklı alanda yer alan kişilerin, ilgililer tarafından organize edilerek, kendi alanlarında oluşturulacak kurullarla herhangi bir “gaile” duymadan geleceği inşa etmeliyiz.

Şu anı, ilgili kurumlarla yaşarken, gelecekle ilgili de birilerinin kafa yorması ve ülkeyi yönetenlere yardımcı olması gerekmektedir. Çünkü, varoluşumuzun nedeninin birlikte geçirdiğimiz yaşamsal süreç olduğunu unutmamalıyız. Bugün ülkemizin her alanında bulunan yöneticilerinin de geleceği düşünerek herkesten ve her kesimden faydalanacak bir yol bulmaları, kendi iç barışımızla ülkeyi geleceğe taşıyacak planlamaları yapmalıdırlar. Çünkü, gerek sportif alanlarda, gerekse diğer alanlarda önümüzdeki süreç hiç kolay olmayacaktır. Hepimizin birbirimizin geleceğinde yer alabilmesini umuyor ve bekliyorsak,  hiçbir beklentimiz olmadan, tüm farklılıklarımıza rağmen birlikte çalışmak zorundayız.

Özellikle kendi alanım olan sportif branşlarda yer alan her kesimin, gelecekle ilgili çalışmalarına şimdiden başlaması gerekmektedir. Maçların organizasyonundan tutun da, alt yapıların, seyircilerin, sponsorların, kulüplerin, tesislerin, sporcuların, sporun tüm olmazsa olmazlarının davranış ve yapılarının gelecekte nasıl olması gerektiğiyle ilgili çalışmalarının geniş kapsamlı ve her kesimin temsilcilerinin de olduğu bir kurulla,  kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere planlanmaya başlanması gerekmektedir. Ülkemiz bu anlamda bunu başarabilecek eğitim ve spor kurumlarına, ayrıca gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.

Yukarıda da belirttiğim gibi, belki de Covit-19 virüsü ile yaşamımızın sonuna kadar birlikte hareket edeceğiz. Belki gelişen teknolojik imkanlarla bir gün hayatımızdan def edeceğiz, bilemiyorum. Tek bildiğim yaşamsal sürecimizin devam etmesini istiyorsak, gailelerimizi bir kenara bırakıp birlikte hareket etmemiz gerektiğidir.



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