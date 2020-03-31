KıbrısSpor

Evde spora devam

31 Mart 2020

‘Covid-19’ salgını nedeniyle tüm spor faaliyetlerinin durduğu ülkemizde, evlerinde çalışan sporcularımız bugün yine Havadis’te.

HAVADİS SPORCUNUN YANINDA

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısmi sokağa çıkma yasağı sonrası tüm spor faaliyetleri durdu. Evinin salonunda, odasında, balkonda-bahçede hatta damda çalışma yapan sporcularımızı 10 gündür spor sayfalarımıza taşıyoruz ve bugün de yeni sporcularımızın çalışmalarını sizlere aktarıyoruz.

Tonguç KOTAK

 Tüm spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ve kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde sporcular  evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor.

Havadis olarak yaklaşık 10 gündür tam sayfa yer verdiğimiz, evlerinde bireysel çalışan sporcularımızdan bazıları bugün yine sizlerle.

 Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Gazetemizin bugünkü sayfasında evinin salonunda, odasında, balkonda-bahçede hatta damda çalışma yapan sporcularımız var. Bugün sayfamızda Suzan Pakan (Tenis), Sima Kanatlı (Voleybol – DAÜ), Boran Yıkıcı (Voleybol – Vakıflar), Özlem Tombak (Taekwondo), Beren Çakır (Yüzme – YDÜ),  Kayla Tombul (Yüzme – YDÜ), Andri (Voleybol – GMBÇS) ve Azara Yalkıç (Tenis – GAÜ) yer alıyor.

Diğer sporcularımızın da evdeki çalışmalarından fotoğraflarını koymaya hazır olduğumuzu ve arzu edenlerin [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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