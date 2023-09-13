Cemal Balses Anı Maçı Mormenekşe’nin - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Eylül 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Cemal Balses Anı Maçı Mormenekşe’nin

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Mormenekşe Gençler Birliği Spor kulübü ve kulübün kurucu başkanlarından merhum Cemal Balses’in ailesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cemal Balses anı maçının bu yıl ki galibi Mormenekşe oldu. Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe ile Maraş arasında oynanan maçı Mormenekşe 2-1 kazanarak kupanın sahibi olurken, maçtan sonra düzenlenen kupa töreninde merhumun ailesi ve kulüp başkanı Metin Menekşeli tarafından plaket ve kupa takdimi yapıldı.

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Tags:cemal balsesMormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü
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