“Cem Olmak” müzikali ilk olarak Girne’de sahnelendi

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için özel olarak sahnelenecek “Cem Olmak” müzikali, ilk gösterisini Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonunda gerçekleştirdi.

Müzik ve dansın harmanlandığı özel gösteride, müzik ve dansın bir arada seyirciye sunulduğu ve Cem Karaca’ya saygı niteliği taşıyan müzikalde, Cem Özer, 12 kişilik ekibiyle seyirci karşısına çıkıyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, müzikalden elde edilecek tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacak.

Cem Özer’in başrolünü üstlendiği “Cem Olmak” müzikali; bugün Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Merkezi’nde, yarın Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Salonu’nda ve 4 Mart Pazartesi Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde seyirciyle buluşacak.

Online biletlerin 300 TL karşılığında www.kibrisbiletcim.com adresinden temin edilebileceği belirtilen açıklamada, biletlerin Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Danışma), Gazimağusa Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve tüm Gloria Jean’s Cofees şubelerinden de satın alınabileceği kaydedildi. Biletler ayrıca oyun günleri kapıda da satılacak.