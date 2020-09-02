Spor

Cem Dağdelen, Estonya’da yarışacak

2 Eylül 2020

Dünyanın en zorlu ve dayanıklılık gerektiren yarışı olarak görülen Ironman yarışı, pandemi sonrası ilk kez pazar günü Estonya’da gerçekleşecek.

Cem Dağdelen , kariyerinin 14’üncü Ironman finişi için Estonya Tallinn’de mücadele edecek.

 Ülkemizin Ironman finişini en çok gören sporcu olan Ares Spor Kulübü triatleti Cem Dağdelen, Estonya’da mücadele edecek.

Dünyanın en zorlu ve dayanıklılık gerektiren yarışı olarak görülen Ironman yarışı, pandemi sonrası ilk kez pazar günü Estonya’da gerçekleşecek.

Dağdelen, 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet sürme ve 42.2 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak.

Cem Dağdelen, kariyerinin 14’üncü Ironman finişi için Estonya Tallinn’de mücadele edecek

 


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