Dünya

Celine Dion, yüzünün dövmesini yaptırmak isteyen rapçi Drake’e yalvardı

20 Eylül 2019

Şarkıcı Celine Dion, vücuduna ünlü isimlerin dövmelerini yaptırmasıyla tanınan ve kendisinin de dövmesini yaptırmak istediğini söyleyen rapçi Drake’e “Seni çok seviyorum, lütfen yapma” dedi.

Vücudunda çok sayıda ünlü ismin dövmesi bulunan Kanadalı ünlü rapçi Drake, son olarak 2017’de tanıştığı Celine Dion’un dövmesini yaptırmak istediğini söylemişti.Titanic filminde kullanılan ve klasik şarkılar arasına giren ‘My Heart Will Go On’ şarkısıyla tanınan 51 yaşındaki Dion ise, Drake’in bunu yapmamasını istediğini söyledi.

iHeartRadio’da katıldığı bir programda kendisine konuyla ilgili sorulan bir soru üzerine konuşan Dion, “Lütfen bunu yapma” dedi ve şunları söyledi:

“Drake, seni çok seviyorum. Sana bir şe söyleyebilir miyim? Yapma. Bana aşk mektupları yazabilirsin, çocuklarım için imzalı fotoğraflar yazabilirsin, gelip ziyaret edebilirsin. Ben de senin için yemek hazırlayabilirim, bir şeyler içmeye gidebiliriz, birlikte şarkı da söyleyebiliriz, ne istersen yapabiliriz, annenle de konuşurum. Ama lütfen, yapma.”

Drake, Dion’la tanıştıktan sonra ünlü ismin yüzünü göğsüne dövme olarak yaptırmak istediğini söylemişti.

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