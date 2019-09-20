Maçta siyah güreşçinin saçını kesen hakem görevden uzaklaştırıldı

Geçen sene Aralık ayında New Jersey eyaletinde liseler arası güreş yarışması sırasında Andrew Johnson isimli öğrencinin maç öncesi rastalı saçlarını kesen hakem Alan Maloney görevden uzaklaştırıldı.

Hakem hakkında açılan soruşturma karara bağlandı. Medeni haklar soruşturması bölümünden yetkililerin yaptığı açıklamada, maçlarda saç stili değil saç uzunluğuyla ilgili bazı kurallar olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Johnson’ın ‘geleneksel bir saç stili’ kullandığı ve bunda kuralları ihlal eden bir unsur olmadığı ifade edildi.

​ÖNYARGI EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK

Ayrıca, New Jersey Eyalet Atletizm Birliği tarafından yapılan açıklamada da olayın ardından hakemler ve spor hocalarına yönelik yeni bazı kurallar getirildiği duyuruldu.

Bu kapsamda, Atletizm Derneği, söz konusu kuralın saç stiline değil saç uzunluğuna dayandığını vurgulamak için yeni sezon başlamadan önce eyaletteki tüm güreş görevlilerine eğitim verecek.

Ayrıca, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda dernek, tüm lise yöneticilerine ve antrenörlere önyargı eğitimi verecek.

TMZ’de yer alan habere göre, Johnson ise Maloney’in görevden men edilmesini istiyor.

Yerel gazete Courier Post’a göre göre Maloney, 2016 yılında da siyah hakeme karşı ırkçı sözler kullanmıştı. Olayın ardından ‘duyarlılık’ ve ‘alkol’ eğitimine katılmayı kabul ettiği için, bir yıllık görevden uzaklaştırılma cezası ertelenmişti.

NE OLMUŞTU?

Hakem Maloney, yarışma sırasında Johnson’a ‘eğer rekabet etmek istiyorsan rastalarını kesmelisin’ demiş, elindeki makasla saçlarını kesmişti.

O anlar kameralara yansırken Maloney, ırkçılıkla suçlanmıştı. Johnson ise maçta rakibini yenmiş olsa da üzerindeki baskı sonucu galibiyet sevincini yaşayamamış ve gözyaşlarına boğulmuştu.