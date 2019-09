ABD’li komutan, Trump’ı duvar teknolojisi hakkında gevezelik yapmaması için uyardı

ABD istihbarat servislerini gammazlıklarıyla diken üstünde tuttuğu iddialarıyla sürekli haber olan Başkanı Donald Trump Kasım 2016 başkanlık seçimi kampanyasından beri dilinden düşürmediği Meksika sınırına duvar inşaatını ziyaretinde gereğinden fazla konuştuğu için asker uyarısı işitti.

Trump’ın hızla ilerleyen duvar inşaatına ziyareti sırasında ABD ordusu mühendisler birliğinin komutanıyla arasında geçen konuşma, sosyal medyada gündem oldu.

San Diego’s Otay Mesa bölgesinde gazetecilere duvar hakkında açıklama yapan Trump, duvardan kablo geçirerek birilerinin geçmeye çalışıp çalışmadığını saptayacaklarından söz etti.

Trump’ın daha ayrıntılı bilgi vermesi için yanına çağırdığı Korgeneral Todd Semonite ise duvar inşaatında kullanılan teknolojiyi açık etmemenin daha iyi olacağı yönünde ABD Başkanı’nı uyarmak zorunda kaldı.

Oh my god. Trump starts to discuss apparently sensitive technology deployed at the border. Asks the General in charge to describe the technology.

The General's response: "Sir, there could be some merit in not discussing that." pic.twitter.com/FlSmiNTbLM

