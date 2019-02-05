Çeler: Ek maaş desteğinin bir zorunluluğu yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, ek maaş desteği projesinin yaklaşık 4 aydır konuşulduğunu ifade ederek, bu ek maaş desteğinin bir zorunluluğu olmadığını vurguladı.

Çeler, bu konuda bazı işverenlerin rahatsızlık duymasını anlayamadığını belirterek, tüzük hakkında bilgiler verdi. Yerel işgücünün ekonomiye katılmasının önemine işaret eden Çeler, özel sektör sendikacılığının, başka bir şeyle karıştırılmaması gerektiğini kaydetti. Konu hakkında başsavcılık görüşü alındığını vurgulayan Çeler, 350 milyon doların her yıl bu ülkeden gitmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.