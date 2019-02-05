Kıbrıs

Çeler: Ek maaş desteğinin bir zorunluluğu yok

5 Şubat 2019
zeki çeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, ek maaş desteği projesinin yaklaşık 4 aydır konuşulduğunu ifade ederek, bu ek maaş desteğinin bir zorunluluğu olmadığını vurguladı.

Çeler, bu konuda bazı işverenlerin rahatsızlık duymasını anlayamadığını belirterek, tüzük hakkında bilgiler verdi. Yerel işgücünün ekonomiye katılmasının önemine işaret eden Çeler, özel sektör sendikacılığının, başka bir şeyle karıştırılmaması gerektiğini kaydetti. Konu hakkında başsavcılık görüşü alındığını vurgulayan Çeler, 350 milyon doların her yıl bu ülkeden gitmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

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