Devlet Piyangosu 30 Ocak talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 30 Ocak tarihli çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Musa Koçak, ikramiyesini bugün Piyangolar Birimi Müdürü Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.

Piyangolar Birimden verilen bilgiye göre, Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 30 Ocak tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde“07069” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi teslim alan Koçak, ikramiyeyi aldıktan sonar yaptığı açıklamada; “İnsanlar nasıl olsa bana çıkmaz diyerek bilet almıyor, ancak insan şansını denemekten hiç vazgeçmemeli” diye konuştu.

Birim Sorumlusu Deliceırmak da, kazanana ikramiyesini iyi günlerde kullanması dileklerinde bulunarak verdi ve halka bilet almaları için çağrı yaptı.

YENİ ÇEKİLİŞ 8 ŞUBAT’TA

Bu arada Şubat ayının 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirilecek çekilişlerden ilkinin büyük ikramiyesi 300 bin TL olarak belirlendi. Piyangolar Birimi, bilet satışlarının devam ettiğini ve bilet fiyatının 20 TL olarak belirlendiği çekiliş için “Şansınızı ertelemeyin” çağrısı yaptı.